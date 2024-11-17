Происшествия

Ранее судимый за избиение пскович вновь вступил в драку и раскаялся

Приговором мирового судьи города Пскова мужчина, ударивший три раза кулаком по лицу пострадавшего, приговорен к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что 26 марта осужденный в общем коридоре общежития в ходе конфликта с потерпевшим трижды ударил его кулаком по лицу, что повлекло перелом костей лицевого скелета с отеком мягких тканей правой щеки и области носа, ссадины в области лба, кровоизлияние и ссадины в области нижней губы.

Ранее пскович привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, судимость в установленный порядок и сроки не погашена.

При даче пояснений мужчина в полном объеме признал вину, раскаялся в содеянном, принес свои извинения перед потерпевшим, которые были приняты.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно на основании статьи 73 УК РФ с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу еще не вступил.