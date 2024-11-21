Происшествия

Пскович случайно убил знакомую и предстанет перед судом

В городе Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении знакомой смерти по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 августа потерпевшая находилась в комнате одного из общежитий в городе Пскове в гостях у обвиняемого, где между ними произошел конфликт. В время ссоры мужчина толкнул женщину ногой в спину, потерпевшая потеряла равновесие и упала, ударившись головой о батарею. В результате полученных при падении травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за серию преступлений против собственности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд.