Происшествия

Пскович выдавил глаза своему знакомому и получил четыре года тюремного заключения

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю зрения, житель Пскова приговорен к четырем годам лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В октябре 2023 года в ходе распития спиртных напитков в квартире, расположенной в Комиссаровском переулке в Пскове, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого осужденный нанес потерпевшему не менее двух ударов в область ребер. После этого 41-летний мужчина воспользовался тем, что потерпевший упал, и большими пальцами рук стал надавливать на его глазные яблоки.

В результате потерпевшему причинена травма обоих глаз, которая повлекла потерю зрения.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным по статье 111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю зрения). По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы.