Происшествия

Дебошир с вокзала в Пскове напал на полицейского и получил условный срок

Мужчину в Пскове привлекли к уголовной ответственности за применение насилия в отношении сотрудника транспортной полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В августе 2024 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на вокзале в городе Пскове. Когда его доставили в дежурную часть, он напал на сотрудника транспортной полиции, нанеся ему телесные повреждения, которые представляли угрозу для жизни и здоровья.

Суд города Пскова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.