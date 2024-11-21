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Прокуратура помогла великолукским медикам получить зарплату за допнагрузку

Прокуратура города Великие Луки провела проверку трудового законодательства по коллективному обращению медицинских работников филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что медики приемного отделении филиала Великолукской межрайонной больницы, обратившиеся в прокуратуру, фактически оказывали первичную медико-санитарную помощь в приемном отделении, несмотря на то, что их трудовые договоры не предусматривали выполнение таких обязанностей. Оказание помощи подтверждается амбулаторными журналами регистрации больных.

Прокуратура отметила, что работники фактически совмещали свои должности, выполняя обязанности врачей приемного отделения, что не соответствовало их трудовым договорам.

По результатам проверки прокуратура направила представление руководству учреждения, которое было рассмотрено и удовлетворено. Все выявленные нарушения были устранены, а работникам выплачены денежные средства за выполнение дополнительной работы.