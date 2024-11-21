Происшествия

«Обнаружена недопитая кружка вина»: в краже из магазина в Великих Луках подозревают продавца

Прокуратура города Великие Луки направила в отдел МВД России по материалы проверки о краже из магазина. Инцидент произошёл 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Владелец магазина, выйдя на работу, обнаружила открытую кассу, пропажу вещей и недопитую кружку вина около кассы. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Предполагаемой преступницей оказалась недавно принятая на работу продавщица, которая ещё проходит испытательный срок. Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведётся следствие.