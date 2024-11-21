Происшествия

Более трех миллионов рублей «подарили» мошенникам доверчивые псковичи

Несколько жителей Пскова и Псковского района доверились нечистым на руку лицам и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра и Псковского района звонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций, а также правоохранителями. И, в частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного снятия денежных средств со счетов собеседников, оформления кредитов, предоставления дополнительного заработка за счет инвестиций в Сети ввели их в заблуждение.

После общения с махинаторами доверчивые граждане потеряли в общей сложности более трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.