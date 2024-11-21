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Пскович случайно убил свою сожительницу из-за громкого пения

Пскович, случайно убивший свою сожительницу, сделал это из-за громкого пения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Прокурор Пскова утвердил обвинительное заключение по обвинению местного жителя в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ходе следствия установлено, что у жителя Пскова возникла ссора со своей сожительницей. Молодая девушка грубо нарушала тишину и покой в ночное время и очень громко пела.

«Пресекая ее поведение, мужчина нанес один удар ногой в спину вокалистки, от которого она упала и ударилась головой о батарею. В результате у потерпевшей образовалась закрытая черепно-мозговая травма. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась на месте преступления», - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Санкция части 1 статьи 109 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.