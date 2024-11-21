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Псковская полиция устанавливает личность молодого человека, который оскорбляет военных в Telegram

Псковские полицейские устанавливают личность молодого человека, который оскорбляет военных в Telegram-канале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову зарегистрировали материал проверки по факту обнаружения в ряде Telegram-каналов видеозаписи, где «неизвестный молодой человек в грубой форме пытается оскорбить участников специальной военной операции».

В настоящее время полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности автора видеоролика для привлечения его к установленной законом ответственности.

Стоит отметить, что источник публикации и ряд других Telegram-каналов впоследствии опровергли информацию, что молодой человек - житель города Пскова.