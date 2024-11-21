Происшествия

Пскович сдал в металлолом украденные автозапчасти и потратил деньги на алкоголь и еду

Пскович предстанет перед судом за кражу автомобильных деталей из гаража. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В мае обвиняемый проходил мимо земельного участка, на котором располагался гараж. Подойдя к забору, он увидел, что в стене гаража имеется пролом, и решил проникнуть внутрь. Оказавшись в гараже, мужчина увидел много автомобильный деталей и металла.

В течение нескольких дней обвиняемый выносил из гаража имущество, принадлежащее потерпевшему, после чего продал все в пункте приема металла. Вырученные денежные средства потратил на еду и алкоголь

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 70 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.