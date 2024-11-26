Происшествия

19-летняя псковичка оштрафована за систематические кражи денег из кассы магазина

19-летняя жительница Пскова оштрафована за кражу денег из кассы магазина (часть 1 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что с 19 июля по 21 июля обвиняемая, являющаяся продавцом-кассиром в одном из магазинов, расположенного на территории Псковского района, похищала денежные средства, полученные от продажи товаров. Всего похищено 106 000 рублей.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств (в том числе частичного возмещения ущерба) и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, а также удовлетворил гражданский иск в размере 71 758 рублей.