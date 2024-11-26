Происшествия

Мальчик в оранжевой шапке украл велосипед курьера в Пскове. ВИДЕО

Мальчик в оранжевой шапке украл велосипед курьера в Пскове 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил владелец украденного двухколесного транспорта.

Видео с камеры наблюдения

Инцидент произошел на улице Максима Горького, дом №22а.

«Пока я собирал заказ, парень сел на велосипед, припаркованный рядом с магазином, и уехал», - рассказал курьер.

На данный момент владелец велосипеда пишет заявление в отделе УМВД России по городу Пскову, сообщили ПЛН в пресс-службе регионального УМВД. «Действия полиции будут направлены на установление лица, совершившего хищение, и проверку всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.