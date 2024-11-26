Происшествия

Петербуржцу грозит лишение свободы до двух лет за нетрезвое вождение в посёлке Локня

Обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя города Санкт-Петербург утвердил прокурор Локнянского района Псковской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района.

4 октября 2024 года петербуржец в вечернее время сел в нетрезвом виде за руль личного автомобиля и направился на нем по посёлку Локня, где был остановлен сотрудником ГИБДД. В ходе дознания сотрудники установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, статьей 104.1 УК РФ предусмотрена конфискация транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления.

Уголовное дело направили в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.