Происшествия

Псковичке грозит до 10 лет лишения свободы за причинение супругу ножевого ранения

Псковичка попала под суд за причинение супругу ножевого ранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 16 сентября супруги в вечернее время находились дома, распивали на кухне спиртные напитки, а их малолетний ребенок в это время уже спал.

После распития спиртных напитков потерпевший пошел отдыхать в другую комнату, а его супруга продолжила данный процесс.

Через некоторое время мужчина, проходя мимо кухонного помещения, увидел распивающую спиртные напитки супругу, в связи с чем сделал ей замечание, так как было уже поздно. Женщине такое поведение супруга не понравилось, между ними завязалась ссора. В этот момент злоумышленница схватила нож и нанесла им удар в брюшную полость мужа. В результате ее действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Своими умышленными действиями супруга потерпевшего совершила преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.