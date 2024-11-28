Происшествия

Браконьера, незаконно поймавшего 60 рыб, выявили в Печорском округе

Сотрудники отдела МВД России «Печорский» пресекли незаконный вылов рыбы в акватории Псковского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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По имеющимся данным, днем 28 ноября на Псковском озере в Печорском округе безработный местный житель 1989 года рождения с использованием сетей незаконно осуществлял лов рыбы. Об этом в полицию сообщил представитель службы рыбоохраны.

В результате проведенных мероприятий стражи правопорядка задержали браконьера с поличным. У него изъяты лодка с мотором, несколько сетей. Незаконный улов составил 60 рыб, в том числе плотва, окуни, судаки, щуки, лещи.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.