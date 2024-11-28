Происшествия

Псковские студенты и преподаватель поддались на уловки мошенников

Несколько псковичей поддались на уловки мошенников и лишились около трех миллионов рублей. Среди них – студенты и преподаватель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и перевода сбережений на «безопасный счет», а также предоставления дополнительного заработка на интернет-платформе за счет инвестиций злоумышленники завладели деньгами собеседников на общую сумму около трех миллионов рублей.

В итоге потерпевшие, среди которых оказались двое студентов и преподаватель разных учебных заведений Пскова, лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Они сообщили о случившемся в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.