Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в серии краж в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в серии краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

В Великих Луках 29 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «тревога» из магазина на улице Матвея Кузьмина.

Немедленно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего жителя Новосокольников, который похитил пять бутылок коньяка на общую сумму 5499 рублей.

Кроме того, выяснилось, что этот гражданин уже 27 ноября совершил кражу нескольких упаковок кофе из другого магазина, нанеся ущерб на сумму 4366 рублей. Оказалось, что это не первый случай противоправных действий мужчины: ранее он уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия устанавливаются.