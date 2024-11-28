Происшествия

Житель Палкинского района хотел помириться с женой и попал под суд за угрозу убийством

38-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе расследования установлено, что в июне подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил помириться со своей супругой, которая подала на развод. Однако разговор перерос в конфликт, в ходе которого подозреваемый взял нож, направил его в сторону потерпевшей и неоднократно высказал угрозы убийством. Женщина реально восприняла угрозы супруга, испугалась за свою жизнь и здоровье.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.