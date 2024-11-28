Происшествия

Проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Стругокрасненском округе проводят следователи

В Стругокрасненском муниципальном округе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

30 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме, расположенном в одной из деревень Стругокрасненского округа, тела 43-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.