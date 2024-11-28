Происшествия

Телефон изъяли у псковича за хранение наркотиков

В Пскове городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в июне мужчина незаконно приобрёл и хранил для личного употребления наркотическое средство в значительном размере. Оно являлось производным N-метилэфедрона и было извлечено из тайника-закладки в лесополосе на территории железнодорожного транспорта города Пскова.

Действия подсудимого пресекли сотрудники транспортной полиции. Они задержали его на железнодорожных путях перегона «Псков 2 – Полковая». Наркотики изъяли из незаконного оборота.

С учётом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 000 рублей. Мобильный телефон, который использовался для совершения преступления, конфискован в доход государства.