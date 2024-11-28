Происшествия

Судимый пскович ограбил магазин в Борисовичах

Псковича, подозреваемого в грабеже обнаружили полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 ноября около 15:00 из торгового зала магазина по улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района неизвестный мужчина открыто похитил бутылку виски, после чего скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного противоправного деяния установлен. Им оказался ранее судимый пскович 1984 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.