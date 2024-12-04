Происшествия

Хозпостройка горела в псковском садоводстве «Мирное»

Возгорание хозяйственной постройки произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Мирное» в Псковском районе вчера, 3 декабря, в 19:07. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Благодаря оперативным действиям пожарных строение было спасено. В ликвидации пожара участвовали 10 специалистов и 3 единицы техники.

Позже, в 21:02, поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Азово Пыталовского муниципального округа. Причины происшествия пока устанавливаются.

Удалось избежать распространения огня на другие объекты, спасена хозяйственная постройка. К ликвидации пожара привлекли 5 специалистов и 2 единицы техники.