Происшествия

Судебные приставы взыскали с Великолучанина 500 тысяч рублей моральной компенсации после смертельного ДТП

Великолучанин, управляющий автомобилем Опель Астра, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому участку, в марте 2024 года. В результате столкновения пешеход получил смертельную травму. Суд признал водителя автомобиля виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчине назначали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Сотрудники отделения судебных приставов по городу Великие Луки, получив исполнительный документ, возбудили исполнительное производство. В отношении должника судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного исполнения, а именно: обратил взыскание на заработную плату и иные доходы, установил запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства должника.

Комплекс предпринятых мер оказался эффективным. В настоящий момент полная сумма компенсации морального вреда перечислена членам семьи погибшего.