Происшествия

Артиллерийский снаряд идентифицировали в Пыталовском округе

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны идентифицировали в деревне Сташи Пыталовского муниципального округа 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Специалисты аварийно-спасательной службы идентифицировали артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).