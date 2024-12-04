Происшествия

За угрозу убийством и телесные повреждения пскович получил 8 месяцев лишения свободы

В Пскове суд первой инстанции вынес приговор мужчине, который в ходе конфликтов с сожительницей применял насилие и угрожал ей убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что 1 июля, находясь по месту своего жительства, осужденный на почве неприязненных отношений с потерпевшей взял в руки кухонный нож и начал размахивать им перед женщиной. В результате он нанес один удар по руке сожительницы, причинив ей ссадину, и высказал угрозу убийством, демонстрируя свое агрессивное намерение.

Спустя месяц, 1 августа, мужчина вновь применил нож, наклонившись к сожительнице и приставив его к ее шее. Это действие привело к образованию у потерпевшей телесных повреждений в виде кровоподтеков и ссадин, однако не причинило серьезного вреда здоровью. Кроме того, пскович схватил женщину за волосы и потащил в другую комнату, где снова угрожал ей, приставив нож к горлу.

При даче показаний осужденный признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей, которые были приняты.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.