Происшествия

Пскович ударил кружкой пива двух посетителей кафе и попал под суд

Пскович ударил кружкой пива двух посетителей кафе и ответит в суде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В сентябре около 6.00 пскович находился в одном из кафе города, где познакомился с девушкой. В дальнейшем они направились в другое кафе, где продолжили отдыхать. Спустя некоторое время к девушке подошли двое ранее знакомых мужчин, завязался диалог.

В какой-то момент между мужчинами и псковичом возник конфликт, в ходе которого пскович встал из-за столика, допил пиво, а затем стеклянной пивной кружкой ударил одного из мужчин в область лица, а затем он нанес удар дном пивной кружки другому мужчине.

После ударов стеклянная кружка разбилась, а пскович ушел из кафе, чтобы не продолжать драку.

Подозреваемый причинил мужчинам телесные повреждение, которые повлекли легкий вред здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ).