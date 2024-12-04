Происшествия

Жители Псковской области вновь стали жертвами мошенников

Некоторые жители Псковской области поддались на уловки незнакомцев и пополнили список жертв дистанционного мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные, которые сообщили своим собеседникам, что некие махинаторы намереваются незаконно оформить на них кредиты. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета», что доверчивые люди и сделали. Кроме того, к некоторым гражданам аферисты обратились под видом знакомых и попросили одолжить им денег.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности более трех миллионов рублей и обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.