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Бастрыкин взял на контроль обращение об издевательствах над младшеклассниками в Пскове

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о совершении противоправных действий в отношении учащихся в одной из школ в городе Пскове, сообщает Следственный комитет.

В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница Псковской области. Она сообщила, что в одной из школ в городе Пскове несколько учеников систематически издеваются над сверстниками. В октябре прошлого года одноклассник, используя малозначительный повод, несколько раз ударил ее семилетнего сына, причинив перелом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что учителя мер реагирования не принимают. Кроме того, руководством образовательного учреждения с родителей учащихся регулярно собираются денежные средства на приобретение общешкольного оборудования, однако здание учебного заведения находится в непригодном состоянии.

В СУ СК России по Псковской области проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.