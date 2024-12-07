Происшествия

Автомобиль Fiat повредило при возгорания контейнеров в Пскове

Возгорание контейнеров ликвидировали пожарные на улице Юбилейной в Пскове 10 декабря в 20:04. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Повредило рядом стоящий автомобиль Fiat 1993 года выпуска, оплавилась задняя фара. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Для тушения привлекали трех специалистов МЧС России и одну единицу техники.

А днем в этот день в деревне Липеты Псковского района пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного прибора. Привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.