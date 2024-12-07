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Счетная палата выявила нарушения в Новоржевском культурно-спортивном комплексе

Счетная палата выявила нарушения в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Счетной палате Псковской области.

«Учредителем утверждены и доведены до учреждения: муниципальное задание и нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 и на 2024 годы. В нарушение требований порядков формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новоржевского района (округа) увеличение объема субсидии на выполнение муниципального задания в 2023 году на сумму 2 млн 268,8 тысячи рублей и в первом полугодии 2024 года на сумму 1 млн 660,5 тысячи рублей произведено учредителем без внесения соответствующих изменений в нормативные затраты», – рассказали в Счетной палате.

При этом установленное учреждению на 2023 год муниципальное задание выполнено.

За счет средств субсидий на иные цели учреждение осуществляло компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности.

Установлено, что учреждение в проверяемом периоде произвело выплаты работникам, занимающим должности, по которым выплаты мер социальной поддержки законом Псковской области не предусмотрены (специалист по методике клубной работы).

Кроме того, размер ежемесячной выплаты на одного работника в первом полугодии 2024 года не соответствовал размеру ежемесячной денежной выплаты, установленному решением Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа.

Проверка установила, что выплаты стимулирующего характера работникам учреждения в проверяемом периоде производили без документального подтверждения установленных критериев, позволяющих оценить эффективность и качество выполненных показателей; выплата стимулирующих надбавок директору осуществлялась при отсутствии распоряжений учредителя; выплата за совмещение должностей директору осуществлялась в размерах, превышающих установленные распоряжениями работодателя – администрации Новоржевского района.

Установлены также нарушения при ведении бухгалтерского учета.

Счетной палатой с целью устранения выявленных нарушений, а также привлечения к ответственности должностных лиц в адрес директора Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса, главы Новоржевского муниципального округа и начальника Финансового управления администрации Новоржевского муниципального округа направлены представления.

Информация по результатам проверки направлена председателю Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа и главе Новоржевского муниципального округа.

По результатам рассмотрения представлений Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс, администрация округа и Финансовое управление администрации округа взяли замечания на контроль и исполнение, приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений. За допущенные нарушения должностные лица учреждения и должностное лицо финансового управления администрации округа привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.