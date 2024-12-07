Мужчина с татуировкой на левой руке и в красной шапке пропал в Локнянском округе

31-летний Алексей Прокофьев пропал в деревне Крестилово Локнянского муниципального округа. С 10 декабря его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка: «Лиза Алерт»
Особые приметы: татуировка на левой руке. Приметы: рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.
Одежда: черная куртка, черная жилетка, темно-зеленые спортивные брюки, черные ботинки, красная шапка.
Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)219-69-26, 8-800-700-54-52 или 112.