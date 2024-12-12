Происшествия

В Петербурге госпитализировали псковича с ножевым ранением

Камера видеонаблюдения сняла, что происходило в хостеле на Владимирском проспекте в Петербурге, откуда увезли раненого постояльца. Удар ножом в живот объясняет 42-летний военнослужащий.

Видео: Фонтанка.ру

Конфликт произошёл в коридоре хостела. Один из участников был в камуфляже. Он спокойно зашёл в номер, но закрыть его не смог — мужчина в спортивном костюме встал в дверях. Уже в коридоре оба сцепились. После того, как самый активный всё же смог их разорвать, он нанёс несколько ударов кулаком, пишет Фонтанка.ру.

В ночь на 11 декабря из хостела на Владимирском проспекте с проникающим ранением живота госпитализировали 31-летнего жителя Псковской области. Он рассказал, что повздорил с двумя незнакомцами, один из них ударил его ножом и скрылся.

В тот же день оперативники нагрянули в другой отель — на пересечении Тележной и Профессора Ивашенцова, откуда забрали в отдел двух военнослужащих 42 и 24 лет. У обоих за плечами череда судимостей. Младшего после разбирательства отпустили. Старшему пришлось ночевать в изоляторе временного содержания. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Задержанного также осматривали врачи. По его словам, на Владимирском проспекте его ударил незнакомец. Медики диагностировали травму головы, ушибы и ссадину на лице.