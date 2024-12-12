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Пскович женился на иностранке за 5 тысяч рублей и попал под суд

Брак между псковичом и иностранкой признали недействительным ввиду фиктивности после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Прокуратура города Пскова вскрыла факт заключения фиктивного брака между жителем Псковской области, гражданином РФ, и гражданкой иностранного государства в целях получения разрешения на временное проживание в стране.

Указанные лица заключили брак без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместное хозяйство не вели. Кроме того, гражданка иностранного государства выплатила гражданину за оказанную услугу вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

В целях устранения нарушений закона прокурор города направил в суд исковое заявление в интересах Российской Федерации о признании брака, заключенного между гражданином РФ и гражданкой иностранного государства, недействительным ввиду фиктивности, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака.

Во время рассмотрения данного искового заявления стороны расторгли брак, что указывало лишь на попытку придать вид законности ранее заключенному между ними браку в целях избежания негативных правовых последствий, вызванных признанием такого брака недействительным.

В связи с указанным обстоятельством исковое заявление прокурора уточнили и дополнили требованием о признании записи о расторжении брака недействительной и аннулировании таковой.

Требования прокурора удовлетворены в Псковском городском суде в полном объеме.