Происшествия

Псковичи отдали мошенникам более восьми миллионов рублей

В результате мошеннических действий злоумышленников ряд жителей Псковской области лишился в общей сложности более восьми миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Себежа, Печор и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, а также других организаций. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, некоторым доверчивым людям махинаторы предложили дополнительный заработок в качестве курьера. Другим они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств с банковских счетов, в связи с чем следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Незнакомцы ввели также в заблуждение некоторых пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети. А другие аферисты, взломав аккаунты граждан, под видом их знакомых просили одолжить денег.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности более восьми миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.