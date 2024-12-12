Происшествия

Жительница Псковского района получила штраф за избиение ногами оперуполномоченного

53-летняя жительница Псковского района оштрафована за избиение полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 11 сентября оперуполномоченный ОМВД России по Псковскому району проводил проверку причастности подсудимой к совершению кражи сумки на территории района и предложил женщине проследовать за ним в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, женщина нанесла оперуполномоченному множественные удары ногами в область туловища и конечностей.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшему. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновной, наличием ряда смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.