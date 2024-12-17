Происшествия

Житель Опочки подозревается в истязании сына на протяжении пяти лет

Житель Опочки подозревается в истязании своего малолетнего сына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СК РФ

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего).

По версии следствия, с декабря 2019 года по ноябрь 2024 года мужчина в качестве наказания за неуспеваемость и непослушание систематически применял физическое и иное насилие к своему 11-летнему сыну, причиняя физические и психические страдания. В настоящее время малолетний изъят из семьи и находится в социальном учреждении.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.