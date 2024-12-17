Происшествия

Ранее несудимую 56-летнюю женщину в Порхове наказали за обман пенсионеров

56-летняя уроженка Порховского района наказана за совершение четырех мошенничеств группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного и крупного ущерба пожилым жителям Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Женщина признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

Установлено, что осужденная и неустановленные лица, используя средства телефонной связи, звонили пожилым гражданам и, представившись их родственниками, знакомыми или сотрудниками УМВД, сообщали ложную информацию о том, что их родственники или знакомые являются участниками дорожно-транспортного происшествия или им нужна помощь. Чтобы избежать наказания, якобы необходимо было погасить причиненный материальный вред. Таким образом они обманывали потерпевших и получали у последних денежные средства в период с декабря 2023 года по март 2024 года в общем размере 667 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденной, которая ранее не судима, Порховский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также взыскана сумма причиненного ущерба.