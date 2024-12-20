Происшествия

Пскович угрожал убить свою бывшую жену и лишился свободы

41-лений житель города Пскова осужден за совершение угрозы убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Судом установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения 1 августа, находясь по месту жительства потерпевшей, которая является его бывшей супругой, используя нож в качестве оружия, высказал в ее адрес угрозу убийством, приставив нож к шее. Угрозу женщина восприняла реально.

С учетом позиции государственного обвинителя за содеянное мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.