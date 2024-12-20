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Происшествия

Два жилых дома и баня горели в порховском селе Павы

24.12.2024 10:36|ПсковКомментариев: 0

Возгорание двух жилых домов и бани в селе Павы Порховского муниципального округа ликвидировали пожарные 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало короткое замыкание внутри дома. Огнеборцам удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.

Также пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в селе Чихачево Бежаницкого муниципального округа. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети в жилом доме. Никто не пострадал. Пожарные спасли три хозяйственные постройки. Привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Вечером произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в городе Печоры. Предположительной причиной стало короткое замыкание электросети в розетке. Пострадавших нет. Пожарные спасли две квартиры. Привлекались 4 специалиста и 1 единица техники. 

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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