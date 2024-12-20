Происшествия

Похитителей продуктов задержали в Пскове

Подозреваемых в кражах задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 декабря в 14:23 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 36-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

А 24 декабря около 4.00 в этом же магазине сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего гражданина, который тоже похитил из торгового зала продукты.

По фактам краж проводится проверка.