Происшествия

Пьяный пскович украл у знакомого банковскую карту и лишился свободы

29-летний житель города Пскова осужден за совершение хищения чужого имущества с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В суде установлено, что 5 июля местный житель в ходе распития спиртных напитков в городе Пскове похитил у своего знакомого банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, после чего на протяжении пяти дней в различных магазинах совершал покупки товаров, используя данную банковскую карту, чем причинил потерпевшему ущерб на общую сумму 22 тысячи 700 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя за содеянное мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.