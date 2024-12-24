Происшествия

18-летний житель Дно попал под суд за кражу денег с банковской карты

18-летний житель Дно предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковского счета (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый 20 октября около 18:00 из корыстных побуждений похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшему, с его банковского счета, причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 25 755 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дновский районный суд.

Санкция пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.