Происшествия

Гостья Пскова получила условный срок и лишилась телефона за покупку наркотиков

За приобретение и хранение наркотических средств 21-летняя гостья Пскова получила условный срок и лишилась мобильного телефона (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

При рассмотрении уголовного дела установлено, что девушка, имея умысел на незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере, оборот которого запрещен на территории Российской Федерации, на территории города Пскова приобрела, а затем хранила наркотическое средство митилэфедрон массой 1,11 грамма.

В ходе судебного разбирательства подсудимая свою вину в совершении инкриминируемого преступления полностью признала, раскаялась в содеянном.

С учетом тяжести, степени общественной опасности совершенного преступления, характера содеянного, смягчающих наказания обстоятельств, данных о личности подсудимой, девушке назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

На основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ в доход государства конфискован мобильный телефон, использованный последней при совершении указанного преступления.