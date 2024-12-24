Происшествия

Житель Порховского района лишится свободы на 11 лет за выращивание конопли

28-летнего жителя Порховского района, обвиняемого в культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт наркотических средств, признали виновным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что осужденный в своем доме в Порховском районе оборудовал лабораторию для изготовления наркотиков, где вырастил не менее 898 растений конопли, а также хранил с целью последующего сбыта наркотические средства в виде 19 кг частей растений конопли, 11 кг марихуаны, 300 гр гашиша. Преступные действия мужчины были своевременно пресечены сотрудниками полиции в сентябре 2023 года.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного, Порховский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.