Происшествия

Многочисленные нарушения пожарной безопасности выявили в образовательном учреждении Порхова

Многочисленные нарушения пожарной безопасности выявили в образовательном учреждении города Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждении профессионального образования Порхова, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что руководитель образовательного учреждения допустил не соблюдение Правил пожарной безопасности в стенах подведомственного ему учреждения, в котором находятся в том числе несовершеннолетние.

В этой связи прокуратура района в адрес образовательного учреждения внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.