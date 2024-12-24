Происшествия

В Острове разыскивают «социального работника», укравшего у пенсионерки пять тысяч долларов

Неизвестная злоумышленница под видом социального работника совершила кражу крупной денежной суммы у пенсионерки в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 25 декабря в городе Острове в квартиру дома по улице 1 Мая к местной жительнице 1939 года рождения зашла неизвестная гражданка. Она представилась социальным работником и сообщила, что необходимо в рамках некой денежной реформы произвести обмен купюр. И под этим предлогом предложила пенсионерке заполнить разные «документы». А когда незнакомка ушла, хозяйка обнаружила, что у нее пропали около 5 тысяч долларов США, которые ей оставила на хранение внучка. Причиненный ущерб составил порядка полумиллиона рублей.

Получив сообщение об этой краже, сотрудники ОМВД России по Островскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела. Не исключено, что у мнимого социального работника были сообщники.

По полученным сведениям, подозреваемая женщина - ростом около 170 сантиметров, среднего телосложения, круглолицая, нос слегка курносый. Была одета в темную куртку.

В этой связи всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии или о местонахождении злоумышленницы, просят обратиться по телефонам: (811-52) 3-61-12 (дежурная часть ОМВД России по Островскому району), а также: 02, 112 или в ближайший отдел внутренних дел.