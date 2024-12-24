Происшествия

Более 70 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

73 человека погибли при пожарах в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«На сегодняшнее утро 73 человека погибли в 2024 году. В 2023 - 74. Практически ровно мы идем. И вообще за 2023 год погибли 75 человек. Но здесь осталось тоже немного дней. Поэтому посмотрим, что у нас будет. Итоги подводить рано. Но практически ровно, к сожалению, в этом плане ситуация развивается», - рассказал начальник ведомства.

Сергей Лаврухин отметил, что пострадали при пожарах в 2024 году 29 человек. За аналогичный период 2023 года травмировались 43 человека. Всего за 2023 год - 47.