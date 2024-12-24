Происшествия

Житель Порхова убил знакомого и сжег дом с трупом

В Порховском районе мужчина подозревается в убийстве знакомого. 26 декабря 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Бороусы Порховского района Псковской области тела мужчины со следами воздействия высоких температур и повреждениями в области головы и туловища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 28-летний местный житель.

По версии следствия, 25 декабря 2024 года в вечернее время подозреваемый со своей знакомой находились в частном доме в гостях у местного жителя, где между мужчинами произошел конфликт. В ходе возникшей ссоры гость нанес хозяину дома множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, после чего поджег дом с находящимся внутри потерпевшим. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.