Белорусские полицейские просят содействия псковичей в установлении личности погибшей женщины

Сотрудники ОВД Лепельского райисполкома Витебской области Республики Беларусь просят содействия псковичей в установлении личности женщины, труп которой был обнаружен 17 апреля в лесном массиве вблизи деревни Зеленый Остров Лепельского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид примерно 20-40 лет, рост 155-170 сантиметров, среднего телосложения, родной цвет волос черный (возможно, окрашены), длиной около 40-50 сантиметров.

Есть основания полагать, что погибшая может являться гражданкой Российской Федерации.

Людей, обладающих какой-либо значимой информацией по данному факту, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефонам - в рабочее время: 8-8112-59-26-61, круглосуточно: 8-911-364-38-35.