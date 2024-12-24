Около 300 взрывоопасных предметов времен войны уничтожили за год в Псковской области

За прошедший год саперами областной службы спасения и пиротехниками МЧС России было уничтожено порядка трехсот мин, снарядов и других боеприпасов, представляющих угрозу для населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
На территории Псковской области продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов: