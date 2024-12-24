Происшествия

Около 300 взрывоопасных предметов времен войны уничтожили за год в Псковской области

За прошедший год саперами областной службы спасения и пиротехниками МЧС России было уничтожено порядка трехсот мин, снарядов и других боеприпасов, представляющих угрозу для населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

На территории Псковской области продолжаются работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов:

немедленно сообщить информацию об обнаружении по телефонам «102» или «112». При этом важно назвать время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

не предпринимать никаких самостоятельных действий с предметом;

исключить любое внешнее воздействие: не трогай и не перемещай находку;

до прибытия спецслужб принять меры к тому, чтобы другие люди не приближались к месту обнаружения подозрительного предмета и держались в радиусе 50-100 метров.